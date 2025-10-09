Трамп рвётся к Нобелевской премии из-за соперничества с одним из демократов: кого он хочет обогнать

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман рассказал aif.ru, почему президент США Дональд Трамп так стремится завоевать Нобелевскую премию мира.
По словам парламентария, Трамп любит привлекать к себе внимание. Он не только бизнесмен, но и известный шоумен, который прославился благодаря телепередаче, а не только деловой карьерой.
Вассерман также отметил, что Трамп соперничает с бывшим президентом США Бараком Обамой. Обаме, как считает депутат, премию мира присудили незаслуженно, лишь за обещания, после чего он развязал несколько военных конфликтов. Трамп же, напротив, добился урегулирования ряда крупных конфликтов. По мнению Вассермана, президент США считает, что заслуживает награды больше, чем Обама, и хочет доказать американцам правильность их выбора.
Агентство Bloomberg сообщило, что букмекеры ставят Трампа на второе место среди претендентов на Нобелевскую премию мира. После возвращения на пост главы государства в январе он стал активно продвигать свою кандидатуру как публично, так и на закрытых встречах. При этом норвежский комитет, выбирающий лауреата, ранее не поддавался подобному давлению, несмотря на возможные последствия для Норвегии.