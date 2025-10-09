Трамп рвётся к Нобелевской премии из-за соперничества с одним из демократов: кого он хочет обогнать

Агентство Bloomberg сообщило, что букмекеры ставят Трампа на второе место среди претендентов на Нобелевскую премию мира. После возвращения на пост главы государства в январе он стал активно продвигать свою кандидатуру как публично, так и на закрытых встречах. При этом норвежский комитет, выбирающий лауреата, ранее не поддавался подобному давлению, несмотря на возможные последствия для Норвегии.