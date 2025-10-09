Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бельгии задержали трёх исламистов за подготовку терактов с помощью БПЛА

Бельгийская прокуратура сообщила агентству Belga о задержании трёх человек в Антверпене. Их подозревают в планировании джихадистского заговора с целью совершения теракта против политиков с использованием беспилотников.

Источник: Life.ru

«Полиция Антверпена задержала трех молодых людей по подозрению в планировании террористического акта, вдохновленного джихадом, направленного против политиков, подтвердила в четверг федеральная прокуратура Бельгии», — указано в публикации.

По информации от прокуроров, задержанные планировали оснастить БПЛА взрывным устройством. Бельгийские СМИ, ссылаясь на неофициальные источники, предполагают, что целью мог быть премьер-министр Барт де Вевер, при этом официального подтверждения этой версии нет. Отмечается, что обыски проводились в непосредственной близости от его дома.

Ранее в Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления «роев» беспилотников. Также зафиксирован рост случаев обнаружения неопознанных дронов в небе над Германией. По этой причине в стране представят план мер по противодействию подозрительным БПЛА.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше