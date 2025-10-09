Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь США обмолвился о «необычных» встречах и разговорах Трампа по Газе

Глава Госдепа США Марко Рубио во время заседания кабинета министров в Белом доме обмолвился о «необычных» телефонных звонках и встречах с мировыми лидерами, которые президенту США Дональду Трампу пришлось провести в попытке добиться мирного урегулирования в Газе. По его словам, эти встречи «были очень интенсивны и требовали высокой самоотдачи». Рубио не раскрыл, о каких конкретно встречах идет речь, но допустил, что когда-то об этом будет рассказано.

Источник: AP 2024

«Я думаю, важно понять, что то, что произошло вчера, на самом деле часть истории, — сказал Марко Рубио. — Возможно, однажды о событиях вчерашнего дня будет рассказано. Но достаточно сказать, что это не преувеличение, все это было бы невозможно без участия президента США».

По словам госсекретаря, переговорная команда Дональда Трампа активизировала свои усилия по привлечению «Хамаса» к участию в переговорах при содействии посредников в Катаре и Египте.

Глава Белого дома заявил, что попытается организовать визит в Египет, чтобы лично присутствовать на подписании сделки по Газе. По словам Дональда Трампа, соглашение о первом этапе, согласно которому оставшиеся в живых израильские заложники будут освобождены в обмен на сотни палестинских заключенных, будет подписано в ближайшие дни. Точное время вступления в силу соглашения объявят посредники. Заложников должны освободить в течение 72 часов после подписания договора.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше