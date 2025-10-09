Госсекретарь США обмолвился о «необычных» встречах и разговорах Трампа по Газе

«Я думаю, важно понять, что то, что произошло вчера, на самом деле часть истории, — сказал Марко Рубио. — Возможно, однажды о событиях вчерашнего дня будет рассказано. Но достаточно сказать, что это не преувеличение, все это было бы невозможно без участия президента США».
По словам госсекретаря, переговорная команда Дональда Трампа активизировала свои усилия по привлечению «Хамаса» к участию в переговорах при содействии посредников в Катаре и Египте.
Глава Белого дома заявил, что попытается организовать визит в Египет, чтобы лично присутствовать на подписании сделки по Газе. По словам Дональда Трампа, соглашение о первом этапе, согласно которому оставшиеся в живых израильские заложники будут освобождены в обмен на сотни палестинских заключенных, будет подписано в ближайшие дни. Точное время вступления в силу соглашения объявят посредники. Заложников должны освободить в течение 72 часов после подписания договора.