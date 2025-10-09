Госсекретарь США обмолвился о «необычных» встречах и разговорах Трампа по Газе

Глава Госдепа США Марко Рубио во время заседания кабинета министров в Белом доме обмолвился о «необычных» телефонных звонках и встречах с мировыми лидерами, которые президенту США Дональду Трампу пришлось провести в попытке добиться мирного урегулирования в Газе. По его словам, эти встречи «были очень интенсивны и требовали высокой самоотдачи». Рубио не раскрыл, о каких конкретно встречах идет речь, но допустил, что когда-то об этом будет рассказано.