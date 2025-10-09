Сенат США в седьмой раз не принял законопроекты о финансировании правительства

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты демократов и республиканцев о продлении финансирования правительства, не сумев положить конец шатдауну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал C-Span, который транслировал итоги голосования.
Согласно результатам голосования, законопроект демократов не прошел, набрав 47 голосов за и 50 против. Голосование по республиканской инициативе еще продолжается, но она уже не сможет получить необходимые 60 голосов.
Сенаторам пока не удалось достичь договоренностей, которые бы позволили прекратить частичную приостановку работы федерального правительства США (шатдаун). Она началась в полночь 1 октября (7.00 по минскому времени) в связи с отсутствием финансирования и произошла из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.
7 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация из-за шатдауна может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств, а также свернуть ряд государственных программ. При этом он не привел подробностей. Кроме того, президент США не исключил, что какой-то части сотрудников американских ведомств после возобновления финансирования правительства не будет выплачена задним числом зарплата. -0-