Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС: посредники и администрация США гарантируют, что конфликт в Газе завершен

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии того, что военный конфликт в секторе Газа не возобновится.

Источник: AP 2024

Об этом объявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.

«Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена», — подчеркнул член политбюро ХАМАС. Его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше