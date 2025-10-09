ХАМАС: посредники и администрация США гарантируют, что конфликт в Газе завершен

Об этом объявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.
«Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена», — подчеркнул член политбюро ХАМАС. Его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera.
