РФ и Таджикистан планируют открыть друг у друга представительства МВД

Россия и Таджикистан намерены открыть на территориях друг друга представительства своих силовых и миграционных ведомств. Целью этого шага станет укрепление сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных процессов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ о внесении проекта соответствующего соглашения президенту России.