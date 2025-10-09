Ричмонд
РФ и Таджикистан планируют открыть друг у друга представительства МВД

Таджикистан откроет в Москве два представительства — министерства внутренних дел и министерства труда, миграции и занятости населения.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Таджикистан намерены открыть на территориях друг друга представительства своих силовых и миграционных ведомств. Целью этого шага станет укрепление сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных процессов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ о внесении проекта соответствующего соглашения президенту России.

Согласно документу, в Душанбе будет создано представительство МВД России. В свою очередь, Таджикистан откроет в Москве два представительства — министерства внутренних дел и министерства труда, миграции и занятости населения.

Новые структуры будут координировать совместную работу в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, а также взаимодействовать по вопросам миграционной политики. В тексте соглашения уточняется, что представительства смогут вести прием граждан по профильным вопросам и при необходимости обеспечивать защиту их прав и законных интересов.

Сотрудники представительств и члены их семей получат дипломатические привилегии и иммунитет. Работа структур будет вестись под общим руководством посольств обеих стран.

Документ вступит в силу после подписания президентом России и завершения необходимых внутригосударственных процедур.