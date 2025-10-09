Путин лишил Трампа шанса обвинить его в срыве очередных мирных переговоров

Президент Владимир Путин перенес Российско-Арабский саммит из-за ситуации в Газе.
Президент Владимир Путин не дал американскому коллеге Дональду Трампу повода обвинить Москву в срыве соглашения между ХАМАС и Израилем. Российский лидер в телефонном разговоре с премьером Ирака Мухаммедом Судани 9 октября заявил о переносе первого Российско-Арабского саммита, который должен был пройти в Москве 15 октября. Как объяснил URA.RU старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД РФ Юрий Зинин, конфликт в Газе должен вот-вот закончиться, но в любой момент все может сорваться. Если это произойдет, США увидели бы в саммите попытку Путина перехватить дипломатическую инициативу у Трампа.
«С учетом начала активной фазы реализации Плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа Владимир Путин и Мухаммед Судани согласились с тем, что многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву. Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-Арабского саммита на более позднее время», — говорится в сообщении Кремля по итогам разговора Путина и Судани.
Трамп готовится к подписанию сделки по ГазеФото: Official White House / Shealah Craighead.
Параллельно Трамп сообщил в Белом доме, что в ближайшие дни отправится в Египет, чтобы подписать соглашение о прекращении войны в секторе Газа. Накануне, 8 октября, он заявил, что Израиль и ХАМАС «подписали первую фазу» мирного плана. Она подразумевает освобождение заложников ХАМАС и отвод войск Израиля к согласованной линии.
Решение перенести саммит показало степень ответственности России и понимание глубины конфликта, в то же время не дает шанса Вашингтону переложить ответственность за возможный срыв переговоров на Москву, считает востоковед Юрий Зинин. По его словам, диалог между ХАМАС и Израилем идет тяжело и уже несколько раз прекращался.
«Есть силы, которые смотрят на Россию как на соперника, поэтому любую нашу акцию они рассматривают с точки зрения именно своих интересов, хотят нанести какой-то ущерб. Они могли обвинить Москву в срыве мирного процесса, в том, что Россия на саммите пытается играть роль вершителя судеб на Ближнем Востоке. В этих условиях мы приняли политическое решение и осторожно перенесли мероприятие», — пояснил собеседник URA.RU.
По его словам, обострившийся 7 октября 2023 года конфликт между ХАМАС и Израилем за последнее время стал сложнее, напряженность перекинулась в другие части региона, например, Йемен. Так или иначе это оказывает влияние на все арабские страны, они вовлечены в урегулирование, продолжил Зинин.
«Проводить на этом фоне саммит было бы не совсем уместно, внимание арабов сейчас сконцентрировано на другом. Они ждут, как будет решен конфликт. Для них это самая близкая и живая тема, пусть они решают и защищают свои интересы. Тогда и мы на будущем саммите в Москве не будем зацикливаться только на военных делах, а обсудим строительство гражданских объектов, расширение гуманитарных связей», — заключил востоковед.