Путин лишил Трампа шанса обвинить его в срыве очередных мирных переговоров

«Проводить на этом фоне саммит было бы не совсем уместно, внимание арабов сейчас сконцентрировано на другом. Они ждут, как будет решен конфликт. Для них это самая близкая и живая тема, пусть они решают и защищают свои интересы. Тогда и мы на будущем саммите в Москве не будем зацикливаться только на военных делах, а обсудим строительство гражданских объектов, расширение гуманитарных связей», — заключил востоковед.