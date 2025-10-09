Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич заявил, что не сможет приехать в Россию из-за фон дер Ляйен

Сербский президент пропустит Российскую энергонеделю в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что, несмотря на получение приглашения на Российскую энергетическую неделю в Москве, не сможет принять в ней участие. Причиной является визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Белград.

«Я получил приглашение в Москву на Российскую энергетическую неделю, но это невозможно, потому что сюда прибудет фон дер Ляйен. 14, 15, 16 октября — в какие-то те же самые даты, когда это происходит в РФ», — рассказал Вучич в обращении к гражданам, опубликованном на YouTube.

Ранее сербский президент призвал власти страны выполнить все требования ЕС для ускорения процесса евроинтеграции, даже если они выглядят как шантаж или унижение.

В конце сентября Вучич заявил, что Белград чувствует поддержку Москвы в вопросе сохранения суверенитета.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше