Вучич заявил, что не сможет приехать в Россию из-за фон дер Ляйен

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что, несмотря на получение приглашения на Российскую энергетическую неделю в Москве, не сможет принять в ней участие. Причиной является визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Белград.
«Я получил приглашение в Москву на Российскую энергетическую неделю, но это невозможно, потому что сюда прибудет фон дер Ляйен. 14, 15, 16 октября — в какие-то те же самые даты, когда это происходит в РФ», — рассказал Вучич в обращении к гражданам, опубликованном на YouTube.
Ранее сербский президент призвал власти страны выполнить все требования ЕС для ускорения процесса евроинтеграции, даже если они выглядят как шантаж или унижение.
В конце сентября Вучич заявил, что Белград чувствует поддержку Москвы в вопросе сохранения суверенитета.