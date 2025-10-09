Вучич заявил, что не сможет приехать в Россию из-за фон дер Ляйен

«Я получил приглашение в Москву на Российскую энергетическую неделю, но это невозможно, потому что сюда прибудет фон дер Ляйен. 14, 15, 16 октября — в какие-то те же самые даты, когда это происходит в РФ», — рассказал Вучич в обращении к гражданам, опубликованном на YouTube.