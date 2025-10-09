Bloomberg: США могут отстать от КНР в сфере производства «чистого» водорода

Агентство сообщает, что Министерство энергетики США недавно объявило о прекращении финансирования двух водородных кластеров на западном побережье, на которые ранее администрацией Джо Байдена было выделено 2,2 миллиарда долларов. Эти проекты оказались среди более чем 220 инициатив в области «зеленой» энергетики, финансирование которых было временно приостановлено в связи с приостановкой работы правительства.