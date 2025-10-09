Bloomberg: США могут отстать от КНР в сфере производства «чистого» водорода

Сокращение инвестиций в проекты «чистого» водорода, проводимое администрацией президента Дональда Трампа, создаёт риск утраты США конкурентных позиций в данной индустрии, где Китай уже доминирует как крупнейший производитель оборудования для экологически чистого топлива. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на мнения экспертов.
Бет Траск, эксперт по энергетическому переходу из Environmental Defense Fund, утверждает, что Соединенные Штаты уступают другим странам в развитии водородных технологий, теряя позиции лидера.
Агентство сообщает, что Министерство энергетики США недавно объявило о прекращении финансирования двух водородных кластеров на западном побережье, на которые ранее администрацией Джо Байдена было выделено 2,2 миллиарда долларов. Эти проекты оказались среди более чем 220 инициатив в области «зеленой» энергетики, финансирование которых было временно приостановлено в связи с приостановкой работы правительства.
Также были отменены государственные субсидии нескольким американским производителям электролизеров. Налоговое законодательство, принятое летом администрацией Трампа, ограничило срок действия налоговых льгот для производителей «зеленого» водорода. Теперь для получения этих льгот строительство объектов должно быть начато до конца 2027 года, а не до 2032 года, как планировалось ранее.
По данным Блумберга, около 60% всех мировых электролизеров производятся в Китае, где качество и стоимость продукции продолжают снижаться. Китайское правительство активно наращивает поддержку водородной промышленности. Национальный план Китая ставит целью производство 200 тысяч тонн зеленого водорода в год к 2025 году.
Специалисты опасаются, что снижение поддержки таких технологий в Соединенных Штатах может привести к потере лидерства в этой отрасли, как это произошло с солнечными панелями, ветряными турбинами и аккумуляторными батареями.