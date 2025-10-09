Ричмонд
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта

«Полиция Антверпена задержала трех молодых людей по подозрению в планировании террористического акта, направленного против политиков, подтвердила в четверг, 9 октября, федеральная прокуратура Бельгии», — говорится в публикации.

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое мужчин задержаны в бельгийском Антверпене по подозрению в подготовке покушения на местных политиков с использованием беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Belga.

Прокуроры сообщили Belga, что подозреваемые готовились прикрепить заряд взрывчатки к беспилотнику.

«По сообщениям некоторых бельгийских СМИ, предполагаемый заговор мог быть направлен против премьер-министра Барта де Вевера, хотя это официально не подтверждено. Обыски прошли всего в нескольких сотнях метров от его частной резиденции», — добавили в агентстве.

Отмечается, что в последние годы уровень преступности, в том числе связанной с наркотрафиком и контрабандой оружия, в королевстве достиг рекордно высокого уровня. -0-