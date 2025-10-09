В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта

«По сообщениям некоторых бельгийских СМИ, предполагаемый заговор мог быть направлен против премьер-министра Барта де Вевера, хотя это официально не подтверждено. Обыски прошли всего в нескольких сотнях метров от его частной резиденции», — добавили в агентстве.