Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС заявил о гарантиях посредников о завершении войны в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о получении официальных гарантий от ключевых международных посредников: Египта, Катара и Турции, а также от администрации США. Главное обещание — военный конфликт в секторе Газа окончательно прекращён.

Источник: Life.ru

«Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена», — заявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.

Он добавил, что по условиям соглашения Израиль освободит 250 палестинцев, приговорённых к пожизненному заключению, и около 1700 других, задержанных после 7 октября 2023 года.

Напомним, что Израиль отказался возвращать тела лидеров ХАМАС даже после перемирия в Газе. Предполагается, что Израиль может использовать тело убитого главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара как «разменную монету» в переговорах об обмене пленными. Ради подписания мирного договора по урегулированию конфликта в Газе в Египет собирается прилететь президент США Дональд Трамп.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше