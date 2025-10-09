ХАМАС заявил о гарантиях посредников о завершении войны в Газе

«Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена», — заявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.
Он добавил, что по условиям соглашения Израиль освободит 250 палестинцев, приговорённых к пожизненному заключению, и около 1700 других, задержанных после 7 октября 2023 года.
Напомним, что Израиль отказался возвращать тела лидеров ХАМАС даже после перемирия в Газе. Предполагается, что Израиль может использовать тело убитого главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара как «разменную монету» в переговорах об обмене пленными. Ради подписания мирного договора по урегулированию конфликта в Газе в Египет собирается прилететь президент США Дональд Трамп.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.