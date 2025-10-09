Начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС

Глава МАГАТЭ пояснил, что процесс восстановления энергоснабжения был запущен после многочисленных контактов с российской и украинской сторонами в течение последних недель. Он отметил, что хотя для полного восстановления сетевого соединения потребуется время, обе стороны проявили конструктивный подход к решению данного вопроса. Гросси подчеркнул, что никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации на атомном объекте.