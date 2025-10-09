Начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС

Глава МАГАТЭ пояснил, что процесс восстановления энергоснабжения был запущен после многочисленных контактов с российской и украинской сторонами в течение последних недель. Он отметил, что хотя для полного восстановления сетевого соединения потребуется время, обе стороны проявили конструктивный подход к решению данного вопроса. Гросси подчеркнул, что никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации на атомном объекте.
«Был запущен процесс, направленный на восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС. Это произошло после многочисленных контактов с обеими сторонами в последние недели, направленных на решение проблемы», — указано в сообщении МАГАТЭ.
Агентство организовало переговорный процесс для создания необходимых условий безопасности, позволяющих провести ремонтные работы на повреждённых участках энергетической инфраструктуры. Речь идёт о восстановлении высоковольтной линии Днепровская и ЛЭП Ферросплавная-1, которые находятся по разные стороны линии боевого соприкосновения. Напомним, что 23 сентября станция лишилась внешнего электроснабжения.
Ранее сообщалось, что ситуация на ЗАЭС не вызывает озабоченности в плане ядерной безопасности. По этой причине Глава «Росатома» Алексей Лихачёв выступил с заявлением, призванным снять общественное напряжение вокруг атомной электростанции.
