США отстают от Китая в «водородной гонке» из-за политики Трампа

Политика американского президента Дональда Трампа по сокращению затрат на проекты по производству «чистого» водорода может помешать Соединённым Штатам конкурировать в этой сфере с Китаем, который уже находится на первом месте в мире по объёмам выпуска оборудования для производства экологичного топлива. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.