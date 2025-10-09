Израиль освободит 250 осужденных палестинцев и 1,7 тыс. жителей Газы

Глава политического крыла движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что Израиль согласился освободить всех палестинских женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах. Об этом сообщили арабские телеканалы, транслировавшие его выступление.
По словам аль-Хайи, на свободу также выйдут 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и около 1,7 тысячи жителей Газы, задержанных после событий 7 октября 2023 года.
Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и обмене заложников.
