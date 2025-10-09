Президент Финляндии прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Трамп приветствовал Стубба при выходе из машины рукопожатием на протяжении нескольких секунд, затем обменялся с ним несколькими репликами. Оба политика, не отвечая на вопросы журналистов, прошли в здание Белого дома, свидетельствуют кадры трансляции.