Президент Финляндии прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Трамп приветствовал Стубба при выходе из машины рукопожатием на протяжении нескольких секунд, затем обменялся с ним несколькими репликами. Оба политика, не отвечая на вопросы журналистов, прошли в здание Белого дома, свидетельствуют кадры трансляции.

