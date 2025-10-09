Военкор Коц: Украина хочет устроить блэкаут в Белгороде и его окрестностях

«Судя по системности ударов, Киев в первую очередь хочет устроить блэкаут в городе и его окрестностях. А это полмиллиона человек. Помимо дрон-террора в приграничье, противник поставил цель “выключить свет”, включая и те мощности, с помощью которых можно перекинуть Белгороду энергию из соседних областей», — рассказал военкор.
По мнению корреспондента, данными действиями Украина хочет добиться «воздушного перемирия».
Напомним, ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский пригрозил Курской и Белгородской областям отключениями электроэнергии в случае продолжения атак на энергосистему Украины. Бывший комик отметил, что имеющееся у ВСУ оружие способно поражать цели в областях. Киев ставит своей целью организацию масштабного отключения электричества в Белгороде и прилегающих территориях, где проживает около полумиллиона человек.
