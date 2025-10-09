Ричмонд
В Приднестровье попросили помощи ОБСЕ из-за давления со стороны Молдавии

Глава МИД ПМР Игнатьев заявил о необходимости отменить молдавский «закон о сепаратизме».

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел непризнанной Приднестровья Виталий Игнатьев обратился к спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Томасу Ленку с просьбой содействовать отмене или корректировке так называемого «закона о сепаратизме», принятого парламентом Молдавии в 2023 году.

Как сообщили в МИД Приднестровья по итогам встречи с Ленком, Игнатьев подчеркнул, что данный закон получил негативную оценку на международном уровне и фактически ограничивает свободу передвижения и личную безопасность жителей региона, а также препятствует участию руководства ПМР в переговорах по приднестровскому урегулированию.

В феврале 2023 года парламент Молдавии внес поправки в уголовный кодекс, предусматривающие суровое наказание за «сепаратизм», «заговор против государства» и схожие деяния. В Тирасполе расценили это как нарушение ранее достигнутых договорённостей и шаг, подрывающий переговорный процесс.

Переговоры по урегулированию в формате «5+2» (Молдавия, ПМР, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от США и ЕС) находятся в замороженном состоянии с осени 2019 года. Приднестровская сторона неоднократно призывала возобновить диалог в этом формате и обвиняла Кишинёв в экономическом давлении. Однако президент Молдавии Майя Санду, избранная в 2020 году, заявила, что не намерена встречаться с лидером ПМР Вадимом Красносельским.

Ранее наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) признали, что на прошедших парламентских выборах в Молдавии были зафиксированы препятствия для избирателей из ПМР, что помешало им прийти на участки.

