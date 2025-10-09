В Приднестровье попросили помощи ОБСЕ из-за давления со стороны Молдавии

Переговоры по урегулированию в формате «5+2» (Молдавия, ПМР, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от США и ЕС) находятся в замороженном состоянии с осени 2019 года. Приднестровская сторона неоднократно призывала возобновить диалог в этом формате и обвиняла Кишинёв в экономическом давлении. Однако президент Молдавии Майя Санду, избранная в 2020 году, заявила, что не намерена встречаться с лидером ПМР Вадимом Красносельским.