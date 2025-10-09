Ричмонд
Еврокомиссия заподозрила венгерские спецслужбы в шпионаже против институтов ЕС

Еврокомиссия начала внутреннее расследование после публикаций, где говорится об активности венгерских спецслужб в отношении Европейского союза. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил официальный представитель организации Балаш Уйвари.

Источник: Life.ru

Он отметил, что Комиссия воспринимает публикации с полной серьёзностью и уже приняла решение о создании специальной группы, которая займётся проведением внутреннего расследования. Ранее в ряде европейских изданий, включая бельгийскую газету De Tijd появилась информация, что сотрудники венгерских спецслужб якобы действуют в Брюсселе под дипломатическим прикрытием. Авторы материала сообщали, что цель подобных действий — установление контактов с персоналом европейских структур.

А ранее председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что против Евросоюза ведётся гибридная война. Так она прокомментировала появление беспилотников в небе ЕС. Председатель подчеркнула, что учащение подобных инцидентов является составляющей более широкой картины растущих угроз.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

