Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о значительной паузе в диалоге между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, это привело к потере динамики в переговорах. Песков подчеркнул, что киевский режим, ободряемый поддержкой европейских стран, не проявляет активного интереса к мирному процессу.