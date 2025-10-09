Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что Россия и Украина вскоре сядут за стол переговоров и начнут процесс урегулирования конфликта. Об этом глава Белого дома сообщил во время встречи с лидером Финляндии Александером Стуббом.
«Я думаю, что они довольно скоро сядут за стол переговоров», — утверждает американский лидер.
Трамп подчеркнул, что рассчитывает на скорое разрешение ситуации и надеется на прогресс в переговорах. Президент США выразил оптимизм в отношении готовности России и Украины обсуждать ключевые вопросы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о значительной паузе в диалоге между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, это привело к потере динамики в переговорах. Песков подчеркнул, что киевский режим, ободряемый поддержкой европейских стран, не проявляет активного интереса к мирному процессу.