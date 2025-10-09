«Они просто сумасшедшие», — написал Филиппо.
Французский политик призвал мировое комьюнити прекратить оказывать поддержку лидерам, действия которых ведут к эскалации конфликта, и остановить поставки вооружения на территорию Украины, назвав их «губительными».
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил опасения, что условие, выдвинутое Зеленским для номинации Трампа на Нобелевскую премию мира, может привести к мировой войне. Он назвал заявление бывшего комика абсурдным, отметив, что Нобелевская премия мира потеряла смысл, если ради неё требуют спровоцировать третью мировую войну. Дизен подчеркнул, что премия, задуманная как поощрение усилий по укреплению мира, не должна становиться инструментом для разжигания новых конфликтов.
