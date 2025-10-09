«Сумасшедшие»: Филиппо счёл безумными заявления Зеленского о ракетах Tomahawk

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил опасения, что условие, выдвинутое Зеленским для номинации Трампа на Нобелевскую премию мира, может привести к мировой войне. Он назвал заявление бывшего комика абсурдным, отметив, что Нобелевская премия мира потеряла смысл, если ради неё требуют спровоцировать третью мировую войну. Дизен подчеркнул, что премия, задуманная как поощрение усилий по укреплению мира, не должна становиться инструментом для разжигания новых конфликтов.