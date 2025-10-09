Трамп заявил об «усилении давления» для достижения соглашения по Украине

Соединенные Штаты и НАТО летом запустили механизм предоставления Украине оружия, который предусматривает финансирование через взносы европейских союзников и Канады. Глава американского Минфина Скотт Бессент объяснял, что Вашингтон продает Европе оружие для Киева с наценкой 10%, эти поступления могут покрыть расходы на поддержку с воздуха. Две первые такие поставки военной помощи Украине на сумму $500 млн были одобрены Пентагоном в середине сентября, сообщал Reuters, оружие уже поступило Киеву.