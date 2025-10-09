Ричмонд
Трамп не верит в угрозу нападения России на Финляндию

США готовы защищать союзников по НАТО, заявил американский президент.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Финляндии грозит нападение со стороны России.

«Не думаю, что это произойдет вероятность этого крайне мала», — сказал он журналистам во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

При этом Трамп сказал, что США готовы защищать союзников по НАТО.

Напомним, российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» зназвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. По его словам, у России никогда не было никаких проблем в отношениях с этими странами. В частности, с Финляндией было все решено по результатам Второй мировой войны, отметил президент РФ.

