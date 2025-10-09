Ричмонд
Трамп объявил о покупке у Финляндии 11 ледоколов

США получат первый ледокол в 2028 году, заявил финский президент Стубб в ходе встречи с американским лидером.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме сообщил о заключении соглашения о приобретении у Хельсинки 11 ледоколов.

Первое судно планируется поставить в Соединённые Штаты к 2028 году.

«Мы покупаем ледоколы и будем строить их вместе: четыре в Финляндии и семь у нас в стране», — сообщил Трамп, подчеркнув, что данное приобретение крайне необходимо для США.

Стубб назвал это партнёрство «чрезвычайно важным» и стратегически значимым для его «небольшой страны», отметив высокую стратегическую ценность сотрудничества с Вашингтоном.

В начале сентября стало известно, что Национальный научный фонд США (NSF) собирается вывести из эксплуатации единственный исследовательский ледокол страны «Натаниэль Б. Палмер». Учёные считают, что это решение может подорвать лидерство Соединённых Штатов в исследованиях Антарктиды и снизить масштабы изучения климатических изменений.

