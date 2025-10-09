Трамп заявил о наращивании давления для урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении активизировать усилия для разрешения конфликта на Украине, подчеркивая, что давление со стороны Вашингтона будет нарастать. Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с лидером Финляндии Александером Стуббом.