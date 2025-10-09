Трамп заявил о наращивании давления для урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении активизировать усилия для разрешения конфликта на Украине, подчеркивая, что давление со стороны Вашингтона будет нарастать. Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с лидером Финляндии Александером Стуббом.
«Да, мы наращиваем. Мы наращиваем его вместе. НАТО отлично себя показывает». — сказал американский лидер, отметив значимость координации усилий, однако не уточнил конкретные шаги и меры, о которых идет речь.
Трамп отметил, что страны НАТО закупают вооружение у США, большая часть которого направляется на Украину. Решение о его использовании остается за самими странами альянса.
Ранее KP.RU писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев, воодушевленный активной поддержкой европейских стран, в настоящее время не проявляет стремления к продолжению мирного процесса по Украине.
Представитель Кремля отметил, что украинские власти уверены, что ситуация на линии передовой вскоре изменится в их пользу, однако реальная обстановка в зоне специальной военной операции демонстрирует обратное.