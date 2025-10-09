Трамп заявил, что Испанию надо «вышвырнуть» из НАТО

По мнению Вашингтона, военные расходы Испании недостаточно высоки, и президент США Дональд Трамп допустил возможность исключения этой страны из состава НАТО.
«У них нет оснований не делать это (увеличивать ассигнования на оборону). Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО» — заявил американский лидер, комментируя политику испанского правительства.
Он подчеркнул, что страны-участницы альянса в настоящее время закупают у его государства «самое лучшее» оружие, включая авиацию военного назначения и разнообразную технику.
Ранее Трамп заявил, что не верит в угрозу нападения России на Финляндию.
