В ПМР оценили новую военную стратегию Молдавии

«Это только формальная цифра, потому что идет вливание со стороны стран Запада и в какой-то мере Румынии. Поэтому можно прогнозировать, что это просто затравочная цифра, а потом будет доля доведена до 2,5% от ВВП. Это обычно стандартная цифра, которая была предъявлена странам Восточной Европы в свое время, когда они только сближались с НАТО», — отметил Сафонов.