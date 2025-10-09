В апреле депутат украинского парламента от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила о планах украинских властей отстранить Виталия Кличко от управления Киевом, передав полномочия нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко. Сам Кличко утверждает, что команда Владимира Зеленского предпринимает попытки ликвидировать местное самоуправление. Он обвиняет Тимура Ткаченко, руководителя киевской городской военной администрации, в препятствовании восстановлению повреждённых зданий и инфраструктуры, что, по его мнению, дестабилизирует управление городом и ставит под угрозу жизнеобеспечение киевлян.