Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным нападение России на Финляндию и оценивает вероятность такого сценария как крайне низкую. Об этом американский лидер сообщил во время встречи с финским главой Александером Стуббом.
«Не думаю, что это произойдет. Думаю, что вероятность этого очень-очень мала», — отметил глава Белого дома, подчеркнув, что внимательно отслеживает ситуацию, но не видит оснований для тревоги.
Журналисты также поинтересовались, будут ли Соединенные Штаты защищать Хельсинки в случае агрессии со стороны России. Дональд Трамп подтвердил, что США окажут поддержку, отметив статус Финляндии как члена НАТО.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские лидеры продолжают нагнетать истерию вокруг возможного конфликта с Россией. По мнению главы государства, заявления о надвигающейся угрозе часто не отражают реальность: либо они сами в это не верят, либо сознательно вводят в заблуждение своих граждан. Путин подчеркнул, что подобная риторика лишь усиливает напряженность.