Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские лидеры продолжают нагнетать истерию вокруг возможного конфликта с Россией. По мнению главы государства, заявления о надвигающейся угрозе часто не отражают реальность: либо они сами в это не верят, либо сознательно вводят в заблуждение своих граждан. Путин подчеркнул, что подобная риторика лишь усиливает напряженность.