Война ХАМАС и Израиля закончилась: что говорят союзники

При посредничестве США Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, которое включает освобождение заложников и частичный отвод войск из Газы. Мировые лидеры и арабские страны приветствуют этот шаг как надежду на мир, хотя обе стороны конфликта подчеркивают, что их долгосрочные цели остаются неизменными. Подробности в материале URA.RU.
Что сказал Трамп.
Трамп заявил, что договоренность Израиля и ХАМАС приведет к миру на Ближнем ВостокеФото: Official White House / Shealah Craighead.
Президент США Дональд Трамп, не изменяя своему стилю, представил сделку как грандиозный успех своей дипломатии. «Это больше Газы, это мир на Ближнем Востоке», — заявил он, подчеркнув, что подписана первая фаза большого мирного плана. По его словам, все заложники будут освобождены в ближайшее время, а израильские войска отойдут на согласованные позиции.
Трамп назвал это «великим днем для арабского и мусульманского мира, для Израиля и для Соединенных Штатов», отдельно поблагодарив посредников. Интересно, что на вопрос о своем видении окончательного урегулирования — например, по формуле «два государства для двух народов» — президент ответил уклончиво: «У меня нет мнения. Я поддержу их договоренность». Это подчеркивает его роль как модератора, а не автора конкретного политического решения.
Что сказал ХАМАС.
Палестинское движение подтвердило достижение договоренностей и поблагодарило всех посредников, включая Дональда Трампа. ХАМАС согласился освободить оставшихся в живых израильских заложников в обмен на почти две тысячи палестинских заключенных.
При этом в движении сделали важное заявление: они призвали гарантов соглашения обязать Израиль выполнить все условия и заверили, что не откажутся от борьбы за права палестинского народа, включая право на независимость. Таким образом, ХАМАС рассматривает сделку как тактическую победу, но не как отказ от своих стратегических целей. Процесс освобождения заложников, по их требованию, пройдет под международным наблюдением.
Что сказал Израиль.
Нетаньяху отметил, что сделка с ХАМАС — это моральная победа ИзраиляФото: U.S. Department of State.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал соглашение «национальной и моральной победой Израиля». Он горячо поблагодарил Дональда Трампа за лидерство и «непоколебимую приверженность безопасности Израиля», а также героических солдат ЦАХАЛ, чье мужество, по его словам, сделало эту сделку возможной. В знак признательности Нетаньяху даже пригласил американского президента выступить в кнессете.
Тем временем израильская армия (ЦАХАЛ) уже начала подготовку к передислокации войск на новые рубежи. На первом этапе Израиль сохранит контроль над 53% территории анклава. Однако глава Генштаба приказал готовиться к любому сценарию, включая проведение военной операции по возвращению заложников, что говорит о сохраняющемся недоверии между сторонами.
Что говорят другие арабские страны.
Арабские страны региона встретили новости с большим оптимизмомФото: Размик Закарян © URA.RU.
Ключевые игроки региона встретили новости с большим оптимизмом. Саудовская Аравия приветствовала соглашение, выразив надежду, что этот шаг станет прологом к созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, чья страна была одной из площадок для переговоров, заявил, что документ «даст надежду на справедливое и стабильное будущее всем народам региона». И Египет, и Катар, и Турция подтвердили свою готовность и дальше содействовать выполнению договоренностей и контролировать их реализацию на всех этапах. Иордания также поддержала договоренности, отметив, что это «необходимый шаг для прекращения человеческих страданий в секторе Газа».
Россия тоже приветствовала соглашение. В МИД РФ отметили настойчивую работу посредников и выразили надежду, что перемирие примет устойчивый характер и положит конец страданиям мирных жителей.
Позитивно отреагировали и в ООН. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал договоренности «важным шагом», а гуманитарные агентства заявили о готовности немедленно доставить в сектор Газа 170 000 тонн продовольствия и медикаментов, как только будет обеспечен безопасный доступ.