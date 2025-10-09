Война ХАМАС и Израиля закончилась: что говорят союзники

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, чья страна была одной из площадок для переговоров, заявил, что документ «даст надежду на справедливое и стабильное будущее всем народам региона». И Египет, и Катар, и Турция подтвердили свою готовность и дальше содействовать выполнению договоренностей и контролировать их реализацию на всех этапах. Иордания также поддержала договоренности, отметив, что это «необходимый шаг для прекращения человеческих страданий в секторе Газа».