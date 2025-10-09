Ричмонд
На улицах Венгрии появились плакаты с фон дер Ляйен в образе кукловода

В Венгрии назвали марионетками Брюсселя оппозиционеров, планирующих поднять налоги.

Источник: Комсомольская правда

На улицах Венгрии появились плакаты, критикующие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и венгерскую оппозицию. Фон дер Ляйен изображена в образе кукловода, а оппозиционеры названы «марионетками Брюсселя», пишет РИА Новости.

«Брюссельские марионетки хотят поднять налоги. Выступим против повышения налогов!», — написано на плакатах.

Изображения фон дер Ляйен в роли кукловода появились на фоне проходящей в Венгрии национальной консультации, в ходе которых граждане высказывают мнение о налоговой политике в стране, а также о возможном отказе от энергоносителей из РФ.

Ранее в сети появилась информация, что венгерская оппозиция готова в угоду Брюсселю урезать налоговые льготы для населения в случае прихода к власти в 2026 году.

Накануне министр по делам Евросоюза Венгрии Янош Бока охарактеризовал ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен как «военную речь».

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна покинуть свой пост из-за своих милитаристских взглядов.

