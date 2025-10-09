ВМС США используют для ремонта запчасти со списанной техники

«ВМС США используют запчасти со списанной техники для решения задач технического обслуживания», — отмечается в публикации.
Причиной такой ситуации стали недостатки в системе закупок, из-за которых увеличиваются сроки ремонта и обслуживания. Сообщается, что в случае задержек ВМС поддерживают боеготовность, «приспосабливая детали со своих собственных самолётов и подводных лодок».
По экспертной оценке GAO, подобные меры могут привести к росту затрат на техобслуживание, увеличению рабочей нагрузки и снижению эксплуатационной готовности техники.
Ранее ВМС Швеции поднялись на борт российского грузового судна «Михаил Дудин» для проверки. Инцидент произошёл вблизи шведского побережья. Российское судно, шедшее под панамским флагом из Санкт-Петербурга во французский Дюнкерк, встало на якорь из-за проблем с двигателем. Представители ВМС Швеции посетили судно после обращения экипажа за помощью.
