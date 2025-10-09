Фидан: Турция, США, Катар и Египет будут мониторить выполнение соглашения о прекращении огня в Газе

«Целевая группа, о которой ранее упомянул наш президент, связана с реализацией принятого плана урегулирования в Газе. В соглашении есть пункт, в котором конкретно оговаривается, что группа, состоящая из США, Египта, Турции и Катара, будет участвовать в мониторинге этих согласованных вопросов и выполнять посредническую функцию. Она будет обсуждать вопросы с обеими сторонами — палестинской и израильской. По сути, это группа посредников, она будет выполнять свои обязанности по реализации соответствующих статей соглашения», — заявил министр турецким СМИ в Париже, где прошло заседание по Газе.