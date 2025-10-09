Ричмонд
Фидан: Турция, США, Катар и Египет будут мониторить выполнение соглашения о прекращении огня в Газе

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна совместно с США, Катаром и Египтом войдет в состав целевой группы государств, которые будут следить за выполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газе и продолжать посреднические усилия. Об этом сообщает ТАСС.

«Целевая группа, о которой ранее упомянул наш президент, связана с реализацией принятого плана урегулирования в Газе. В соглашении есть пункт, в котором конкретно оговаривается, что группа, состоящая из США, Египта, Турции и Катара, будет участвовать в мониторинге этих согласованных вопросов и выполнять посредническую функцию. Она будет обсуждать вопросы с обеими сторонами — палестинской и израильской. По сути, это группа посредников, она будет выполнять свои обязанности по реализации соответствующих статей соглашения», — заявил министр турецким СМИ в Париже, где прошло заседание по Газе.

Глава МИД уточнил, что «на данный момент никаких заранее определенных обязанностей у группы нет». По его словам, если «по мере реализации соглашения будут возникать проблемы, то эта группа включится в работу с целью поиска практических решений».-0-

