Александр Беглов подписал закон о присвоении статуса «Житель блокадного города»

В Петербурге подписали закон, который присвоит официальный статус «Житель блокадного города» тем, кто провел в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев. Решение является шагом в восстановлении исторической справедливости и признании вклада ещё не признанных участников блокадного подвига. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга в прямом эфире телеканалу «78». Ранее были учреждены знаки «Жителю блокадного Ленинграда» (в 1989 году) и назначена вторая пенсия блокадникам (в 2006 году). Теперь же закон о ветеранах предоставляет блокадникам право на федеральные льготы.
— Мы восстановили историческую справедливость. Ветераны давно поднимали эту тему. В декабре прошлого года ветераны обратились к Президенту с предложением решить этот вопрос в год 80-летия Великой Победы. И Президент такое решение принял, — рассказал Александр Беглов.
В России насчитывается около трех тысяч человек, которые провели в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, из них 1836 человек проживают в Северной столице. Губернатор подчеркнул, что обладатели нового статуса будут иметь право на вторую пенсию по инвалидности, набор социальных услуг, ежемесячные выплаты, компенсацию расходов на ЖКХ (при наличии инвалидности), улучшение жилищных условий, бесплатное социальное обслуживание и многое другое. Также Беглов поручил вручать знаки и удостоверения как можно быстрее и сделать это до Нового года.