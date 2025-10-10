Александр Беглов подписал закон о присвоении статуса «Житель блокадного города»

В России насчитывается около трех тысяч человек, которые провели в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, из них 1836 человек проживают в Северной столице. Губернатор подчеркнул, что обладатели нового статуса будут иметь право на вторую пенсию по инвалидности, набор социальных услуг, ежемесячные выплаты, компенсацию расходов на ЖКХ (при наличии инвалидности), улучшение жилищных условий, бесплатное социальное обслуживание и многое другое. Также Беглов поручил вручать знаки и удостоверения как можно быстрее и сделать это до Нового года.