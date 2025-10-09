Трамп: Москва и Киев скоро начнут переговоры по урегулированию конфликта

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Москва и Киев готовы к диалогу. По его словам, стороны имеют стимулы для обсуждения, а дипломатический процесс может начаться в «скором времени». Об этом он заявил во время встречи с лидером Финляндии Александром Стуббом.