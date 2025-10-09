Ричмонд
Страны СНГ учредят формат «СНГ плюс»

Инициатива направлена на расширение сотрудничества с внешними партнёрами.

Источник: Аргументы и факты

Главы государств Содружества Независимых Государств 10 октября намерены утвердить решение о создании нового формата взаимодействия — «СНГ плюс». Об этом сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества.

По словам дипломата, инициатива направлена на расширение сотрудничества с внешними партнёрами и открывает дополнительные перспективы для развития международных связей.

Он добавил, что за последнее время страны Содружества предприняли конкретные шаги для укрепления международного авторитета СНГ. Среди них — принятие очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве с организацией, а также активное развитие экономического взаимодействия, включая рост взаимных инвестиций и более эффективное использование энергетического потенциала стран региона.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы поучаствовать в саммите СНГ.

