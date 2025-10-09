Страны СНГ учредят формат «СНГ плюс»

Он добавил, что за последнее время страны Содружества предприняли конкретные шаги для укрепления международного авторитета СНГ. Среди них — принятие очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве с организацией, а также активное развитие экономического взаимодействия, включая рост взаимных инвестиций и более эффективное использование энергетического потенциала стран региона.