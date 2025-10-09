Российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области, экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
«Сегодня около 19.20 по мск в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчиков нет», — заявили в ведомстве.
Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. -0-
Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.Читать дальше