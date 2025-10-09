Калазде рассказал, как Запад хотел подтолкнуть Грузию к войне с Россией

Каха Каладзе является генеральным секретарём правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Ранее он уже упоминал о том, что Запад пытался подтолкнуть Грузию к военным действиям против РФ. При этом политик не уточняет, посол какой именно страны обращался к грузинским властям с подобным предложением.