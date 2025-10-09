Посол одной из западных стран предлагал Грузии начать войну с Российской Федерацией. Это предложение поступило на фоне начала СВО на Украине в 2022 году, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам Каладзе, такое предложение западного дипломата было сделано в беседе с тогдашним премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. При этом посол пообещал Грузии обеспечение военной техникой в случае начала военных действий против России.
«Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну», — процитировал Каладзе грузинский телеканал Imedi.
Каха Каладзе является генеральным секретарём правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Ранее он уже упоминал о том, что Запад пытался подтолкнуть Грузию к военным действиям против РФ. При этом политик не уточняет, посол какой именно страны обращался к грузинским властям с подобным предложением.
По словам Каладзе, в канцелярии премьер-министра страны звучали «прямые угрозы, шантаж и оскорбления», чтобы открыть второй фронт в Грузии.
Политик добавил, что шантаж западными партнерами продолжается до сих пор. Теперь Старый Свет запугивают власти Грузии приостановить безвизовый режим с Евросоюзом.
Ранее он рассказывал, что Запад хотел установить подконтрольную ему власть в Грузии.