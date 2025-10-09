Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил возможность введения дополнительных санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России, если прогресс в урегулировании украинского кризиса не будет соответствовать ожиданиям. Заявление американского лидера прозвучало во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Я могу, могу», — сказал республиканец на встрече с журналистами.

Хозяин Белого дома также отметил усиление давления, подчеркнув, что это происходит совместно, и что НАТО также демонстрирует отличную работу в этом направлении. При этом он не уточнил, о каких конкретно мерах идёт речь.

Ранее Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив начала переговоров между Москвой и Киевом. Он заявил, что, по его мнению, обе стороны проявляют заинтересованность в диалоге и что дипломатический процесс может начаться «довольно скоро». Президент также отметил тесное сотрудничество между США и Финляндией в решении украинского вопроса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше