Трамп допустил возможность введения дополнительных санкций против РФ

Ранее Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив начала переговоров между Москвой и Киевом. Он заявил, что, по его мнению, обе стороны проявляют заинтересованность в диалоге и что дипломатический процесс может начаться «довольно скоро». Президент также отметил тесное сотрудничество между США и Финляндией в решении украинского вопроса.