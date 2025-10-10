Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС: при атаке Израиля по дому в Газе погибли и были ранены более 70 человек

«Самолеты Израиля совершили атаку на дом семьи Габбун на западе города Газа, в результате которой погибли и ранены более 70 невинных мирных жителей, большинство из которых все еще находятся под завалами», — сообщается в заявлении ХАМАС.

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 человек погибли или ранены при авиаударе Израиля по дому в городе Газа, заявило палестинское движение ХАМАС. Об этом передает ТАСС.

«Самолеты Израиля совершили атаку на дом семьи Габбун на западе города Газа, в результате которой погибли и ранены более 70 невинных мирных жителей, большинство из которых все еще находятся под завалами», — сообщается в заявлении ХАМАС.

По информации палестинских СМИ, авиаудар был нанесен в четверг вечером.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. -0-

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше