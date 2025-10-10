ХАМАС: при атаке Израиля по дому в Газе погибли и были ранены более 70 человек

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 человек погибли или ранены при авиаударе Израиля по дому в городе Газа, заявило палестинское движение ХАМАС. Об этом передает ТАСС.
«Самолеты Израиля совершили атаку на дом семьи Габбун на западе города Газа, в результате которой погибли и ранены более 70 невинных мирных жителей, большинство из которых все еще находятся под завалами», — сообщается в заявлении ХАМАС.
По информации палестинских СМИ, авиаудар был нанесен в четверг вечером.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. -0-