Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп полагает, что Россия и Украина скоро проведут переговоры по урегулированию конфликта

«Я думаю, что они довольно скоро сядут за стол переговоров», — добавил Трамп, имея в виду Россию и Украину.

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Москва и Киев намерены провести переговоры, и рассчитывает на скорое урегулирование украинского конфликта. Об этом передает ТАСС.

«Думаю, мы достигнем этого. Надеюсь, что скоро», — отметил американский лидер на встрече с финским коллегой Александром Стуббом в Белом доме, говоря об урегулировании конфликта в Украине. «Я думаю, что они довольно скоро сядут за стол переговоров», — добавил Трамп, имея в виду Россию и Украину.

Трамп вновь заявил, что считал украинский конфликт одним из самых легких для разрешения. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше