Трамп полагает, что Россия и Украина скоро проведут переговоры по урегулированию конфликта

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Москва и Киев намерены провести переговоры, и рассчитывает на скорое урегулирование украинского конфликта. Об этом передает ТАСС.
«Думаю, мы достигнем этого. Надеюсь, что скоро», — отметил американский лидер на встрече с финским коллегой Александром Стуббом в Белом доме, говоря об урегулировании конфликта в Украине. «Я думаю, что они довольно скоро сядут за стол переговоров», — добавил Трамп, имея в виду Россию и Украину.
Трамп вновь заявил, что считал украинский конфликт одним из самых легких для разрешения. -0-
