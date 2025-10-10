Ричмонд
СМИ сообщили о появлении неопознанного БПЛА над авиабазой НАТО в Германии

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили над авиабазой НАТО в Гайленкирхене на западе Германии. Об этом 9 октября сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По данным издания, радары зафиксировали БПЛА в зоне безопасности базы 8 октября около 19:00 по местному времени (20:00 мск). Беспилотник пролетал на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой.

Уточняется, что на базе была объявлена тревога, на место прибыли военные и полиция. Тип беспилотника не установлен.

Телеканал VRT NWS со ссылкой на военного эксперта Йенса Франссена 3 октября сообщил, что над военной базой Эльзенборн в Бельгии было обнаружено около 15 неизвестных БПЛА. Уточнялось, что неизвестные дроны появились над военной территорией Эльзенборна и проникли в.

