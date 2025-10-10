Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Предполагается, что также будет принята Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, в которой будут отражены общие подходы к созданию условий, максимально содействующих поддержанию баланса в этой стратегической отрасли. Планируется также принятие совместных заявлений по случаю 80-й годовщины создания ООН, по борьбе с транснациональной преступностью и другим темам.