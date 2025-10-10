Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 октября, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Источник: © РИА Новости

В саммите СНГ также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с Рахмоном и принял участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия».

Повестка саммита

Повестка дня саммита включает 18 вопросов, касающихся развития сотрудничества между странами Содружества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности и обороны.

Ожидается, что лидеры подведут итоги деятельности организации в текущем году, наметят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Планируется, в частности, обсудить и одобрить ряд документов в сфере безопасности и охраны правопорядка. Среди них — программы сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026−2028 годы и в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026−2030 годы.

В рамках усилий по наращиванию многостороннего военного сотрудничества будет утверждена Концепция военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года.

Предполагается, что также будет принята Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, в которой будут отражены общие подходы к созданию условий, максимально содействующих поддержанию баланса в этой стратегической отрасли. Планируется также принятие совместных заявлений по случаю 80-й годовщины создания ООН, по борьбе с транснациональной преступностью и другим темам.

На заседании в широком составе с докладом о деятельности Комиссии по правам человека СНГ в 2023—2025 годах выступит ее председатель, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Будет рассмотрен и вопрос о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

На заседании также ожидается принятие решения о передаче председательских функций в СНГ в 2026 году Туркменистану и определении Таджикистана и Узбекистана в качестве государств-сопредседателей.

Помимо этого, ожидается утверждение решения о продлении полномочий генсека СНГ Сергея Лебедева на очередной трехлетний период. Кроме того, на расширенном заседании глав государств СНГ в Душанбе состоится церемония вручения медали Межгосударственного фонда сотрудничества СНГ «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества» президенту Таджикистана.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе саммита СНГ также будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата «СНГ плюс». Формат предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ.

Как сообщили в Кремле, в ходе своего выступления на заседании СНГ Путин пригласит лидеров стран содружества приехать на традиционную неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербурге.

Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше