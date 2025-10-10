Ричмонд
Трамп заявил, что Испанию необходимо выкинуть из НАТО

Испанию необходимо лишить членства в Североатлантическом альянсе за нежелание увеличивать расходы на оборонные нужды. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом. Трансляция мероприятия ведётся на YouTube-канале Белого дома США.

Источник: Life.ru

«У нас был один отстающий — это Испания, возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть из НАТО», — сказал республиканец.

В июне государства Североатлантического блока согласились увеличить расходы на оборону до пяти процентов, что будет включать в себя 1,5 процента на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать поставки военной помощи киевскому режиму.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился не настаивать на выходе Исландии из НАТО, узнав о ключевой роли страны в отслеживании российских подводных лодок. Как отмечается в мемуарах экс-генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, переубедить президента США удалось Джеймсу Мэттису, который в те времена занимал пост главы Минобороны Соединённых Штатов. Мэттис сказал американскому лидеру, что базы НАТО в Исландии имеют стратегическое значение для наблюдения за российскими подводными лодками. Трамп после краткого размышления согласился с целесообразностью сохранения страны в альянсе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

