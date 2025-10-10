Трамп заявил, что Испанию необходимо выкинуть из НАТО

«У нас был один отстающий — это Испания, возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть из НАТО», — сказал республиканец.
В июне государства Североатлантического блока согласились увеличить расходы на оборону до пяти процентов, что будет включать в себя 1,5 процента на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать поставки военной помощи киевскому режиму.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился не настаивать на выходе Исландии из НАТО, узнав о ключевой роли страны в отслеживании российских подводных лодок. Как отмечается в мемуарах экс-генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, переубедить президента США удалось Джеймсу Мэттису, который в те времена занимал пост главы Минобороны Соединённых Штатов. Мэттис сказал американскому лидеру, что базы НАТО в Исландии имеют стратегическое значение для наблюдения за российскими подводными лодками. Трамп после краткого размышления согласился с целесообразностью сохранения страны в альянсе.
