Трамп заявил, что Испанию необходимо выкинуть из НАТО

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился не настаивать на выходе Исландии из НАТО, узнав о ключевой роли страны в отслеживании российских подводных лодок. Как отмечается в мемуарах экс-генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, переубедить президента США удалось Джеймсу Мэттису, который в те времена занимал пост главы Минобороны Соединённых Штатов. Мэттис сказал американскому лидеру, что базы НАТО в Исландии имеют стратегическое значение для наблюдения за российскими подводными лодками. Трамп после краткого размышления согласился с целесообразностью сохранения страны в альянсе.