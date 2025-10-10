Новости РФ. ВС РФ вытесняют ВСУ в Днепропетровскую область, Киев бросает заградотряды на Сумщину, что Зеленский предложил Трампу за Tomahawk, 10 октября

В итоге это порождает лишние потери, например из-за попыток вернуть позиции, которые уже утрачены, но в докладах они ещё под контролем Украины. Идут также приписки об уничтоженной технике и состоянии оружия. Даже операции невозможно планировать, так как цифры на бумаге не соответствуют реальным. Луценко отмечает, что случаев, когда за враньё кто-то понёс наказание, нет, а Украина слишком увлеклась сокрытием неудач.