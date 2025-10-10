Трамп заявил, что Испанию необходимо исключить из НАТО из-за недостаточно высокого уровня ее военных расходов

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп предположил, что Испанию необходимо исключить из состава НАТО за недостаточно высокий, по мнению Вашингтона, уровень военных расходов и нежелание увеличить их до 5%. Об этом передает ТАСС.
«У них нет оснований не делать это (увеличивать ассигнования на оборону. — Прим. БЕЛТА). Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», — сказал американский лидер про испанские власти. -0-
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше