Гуйяш: смена главы ЕК были бы в интересах всей Европы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что за время председательства фон дер Ляйен Евросоюз понёс серьёзные политические и экономические потери. По его словам, Европа утратила мир, влияние на мировой арене и прежнюю конкурентоспособность, а внутри Союза, как он выразился, «воцарилось крайнее либеральное безумие», поэтому, считает министр, нынешнему руководству Еврокомиссии «действительно пора уйти».