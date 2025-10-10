Гуйяш: смена главы ЕК были бы в интересах всей Европы

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что отставка председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен соответствовала бы интересам Европы, однако, учитывая расстановку сил в Европарламенте, вероятность этого крайне мала.
По его словам, экономические показатели и снижение конкурентоспособности ЕС за последние годы свидетельствуют о необходимости обновления руководства Еврокомиссии, однако политическая реальность делает это маловероятным.
Ранее Европарламент отклонил два вотума недоверия Еврокомиссии, внесённые фракциями «Патриоты за Европу» и «Левые». Тем самым большинство депутатов выразило поддержку действующему руководству ЕС, несмотря на критику в его адрес со стороны ряда стран, включая Венгрию.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что за время председательства фон дер Ляйен Евросоюз понёс серьёзные политические и экономические потери. По его словам, Европа утратила мир, влияние на мировой арене и прежнюю конкурентоспособность, а внутри Союза, как он выразился, «воцарилось крайнее либеральное безумие», поэтому, считает министр, нынешнему руководству Еврокомиссии «действительно пора уйти».
