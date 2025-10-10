Ричмонд
СМИ: более трех тысяч человек в Германии подали отказ от военной службы

Свыше трех тысяч человек в Германии направили в немецкую армию ходатайства об отказе от военной службы на фоне дискуссий о возвращении обязательного призыва, в 2021 году количество просителей составляло всего около 200 человек.

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше трех тысяч человек в Германии направили в немецкую армию ходатайства об отказе от военной службы на фоне дискуссий о возвращении обязательного призыва, в 2021 году количество просителей составляло всего около 200 человек, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные Бундесвера. Об этом передает РИА Новости.

«К концу августа 2025 года в кадровые центры Бундесвера поступило в общей сложности 3257 заявлений об отказе от военной службы. За четыре месяца до конца года это число уже превысило тем самым показатель за весь 2024 год на 9,2%», — пишет издание. Отмечается, что среди просителей в текущем году в большинстве своем люди, никогда не служившие в армии (2266) и резервисты (856).

В 2024 году было подано 2998 заявлений об отказе от военной службы. В 2023 году их было 1609, а в 2022 году поступило около 1,1 тыс. подобных заявлений, тогда как в 2021 году их было всего около 200.

По данным Spiegel, число отказников от военной службы в этом году стремительно приближается к самому высокому уровню за последние 14 лет.

Отказ от несения военной службы по соображениям совести прописан в конституции ФРГ, большинство прошений подобного рода формально удовлетворяются. При этом обязательный призыв в стране был отменен в 2011 году в связи с переходом на профессиональную службу.

На прошлой неделе газета Bild сообщила со ссылкой на источники, что блок ХДС/ХСС заблокировал обсуждение законопроекта о добровольной военной службе, поскольку «с учетом обстановки угрозы» решение о добровольной военной службе является «половинчатым», тогда как многие политики блока выступают за возвращение обязательной службы. В субботу министр обороны Германии Борис Писториус (от СДПГ) раскритиковал блокировку обсуждения законопроекта блоком ХДС/ХСС, назвав его действия «беспечными».-0-

