СМИ: более трех тысяч человек в Германии подали отказ от военной службы

«К концу августа 2025 года в кадровые центры Бундесвера поступило в общей сложности 3257 заявлений об отказе от военной службы. За четыре месяца до конца года это число уже превысило тем самым показатель за весь 2024 год на 9,2%», — пишет издание. Отмечается, что среди просителей в текущем году в большинстве своем люди, никогда не служившие в армии (2266) и резервисты (856).