В Госдуме хотят избавить детей от синих чудовищ и голов из унитаза

«Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны», — заявила председатель комитета Яна Лантратова, указав, что под влиянием западной культуры игрушки становятся всё более зловещими и способствуют стиранию у детей границ добра и зла.