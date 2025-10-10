В Госдуме хотят избавить детей от синих чудовищ и голов из унитаза

В Госдуме обсудили проблему детских игрушек как инструмента информационной войны. Этой теме был посвящен круглый стол «Игрушки как канал скрытой пропаганды», который провёл комитет ГД по развитию гражданского общества. Подробности рассказывает издание «Коммерсантъ».
«Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны», — заявила председатель комитета Яна Лантратова, указав, что под влиянием западной культуры игрушки становятся всё более зловещими и способствуют стиранию у детей границ добра и зла.
При этом лишь 9 процентов реализуемых в России игрушек произведены на отечественных предприятиях, а 91 процент составляет импорт, информировала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
Первый зампред комитета Думы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила о подготовленном законопроекте о психолого-педагогической экспертизе игрушек. Таким образом депутаты намерены защитить российских детей от «синих чудовищ», «гробиков» и «голов, которые выскакивают из унитаза».
Существует и другое мнение. Так, детский психолог Дарья Дугенцова объяснила, что с помощью страшных игрушек ребенок учится отличать добро от зла. Также такие игрушки не учат агрессии, а скорее, воспитают возможность победить свой страх.