Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Трамп хочет запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предлагает запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над территорией РФ при рейсах в США или из США. Об этом в четверг, 9 октября, сообщило агентство Reuters.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предлагает запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над территорией РФ при рейсах в США или из США. Об этом в четверг, 9 октября, сообщило агентство Reuters.

— Администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов, — сказано в статье.

Отмечается, что авиакомпании из Штатов давно критикуют действующее разрешение для китайских авиаперевозчиков пролетать над территорией РФ с учетом того, что американское правительство в 2022 году запретило перевозчикам из США совершать такие перелеты.

В проекте документа, который подготовило американское Министерство транспорта, говорится, что «этот дисбаланс стал существенным фактором конкуренции», передает ТАСС.

Из парков российских авиакомпаний к 2030 году могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов, если в дальнейшем ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию. Об этом 7 октября сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше