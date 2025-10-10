Reuters: Трамп хочет запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предлагает запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над территорией РФ при рейсах в США или из США. Об этом в четверг, 9 октября, сообщило агентство Reuters.
— Администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов, — сказано в статье.
Отмечается, что авиакомпании из Штатов давно критикуют действующее разрешение для китайских авиаперевозчиков пролетать над территорией РФ с учетом того, что американское правительство в 2022 году запретило перевозчикам из США совершать такие перелеты.
В проекте документа, который подготовило американское Министерство транспорта, говорится, что «этот дисбаланс стал существенным фактором конкуренции», передает ТАСС.
Из парков российских авиакомпаний к 2030 году могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов, если в дальнейшем ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию. Об этом 7 октября сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.