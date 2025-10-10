Ричмонд
В ХАМАС призвали посредников обязать Израиль прекратить бомбардировки Газы

«В результате бомбардировки западных районов города Газа погибли и пострадали более 70 человек. ХАМАС призывает посредников и американскую администрацию осудить это преступление и заставить Израиль прекратить агрессию в отношении детей и мирных граждан», — говорится в сообщении.

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС потребовало, чтобы посредники на непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа и руководство США обязали Израиль прекратить обстрелы анклава. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов, передает ТАСС.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. По мнению Трампа, сделаны первые шаги «к прочному, надежному и вечному миру».

Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу после того, как соответствующее решение одобрит кабмин Израиля. -0-

